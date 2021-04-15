Новый кампус НГУ планируют достроить в 2023 году

В Новосибирске строится новый кампус НГУ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске строится новый кампус НГУ. Как пояснил Губернатор Андрей Травников, при его возведении учитываются вопросы комфорта студентов и преподавателей вуза, жителей Академгородка, сохранения зеленых зон, а также соблюдения режима достопримечательного места.

— Создание кампуса мирового уровня НГУ — важная и сложная работа. Сегодняшний статус проекта — это статус заключения договора на разработку проектно-сметной документации. Сроки жесткие — как и обещал Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин, он поставил на еженедельный контроль реализацию этого проекта. Мы пообещали Премьер-министру, что в этом году строители уже зайдут на первый объект, который будет введен в 2022 году. Сегодня задача поставлена Правительством РФ — завершить программу развития кампуса уже в 2023 году, — подчеркнул глава региона во время прямой линии с государственными СМИ Новосибирской области.

Напомним, что Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ. Учитывая особенности территории Академгородка, для тщательной проработки мастер-плана было привлечено одно из лучших архитектурных бюро страны.

Особое внимание уделено сохранению леса во время реализации проекта развития кампуса: распределенная застройка и мероприятия по лесовосстановлению позволят сохранить «зеленую зону». Жилые, научно-образовательные, общественные объекты и зоны для отдыха в лесу будут объединены «зеленым прогулочным кольцом» и благоустроенными общественными пространствами. Кроме того, транспортная стратегия предполагает создание кампуса «без машин», с фокусом на развитие экологичного университетского транспорта, городского общественного транспорта и восстановление велопешеходной сети.

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