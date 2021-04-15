Пробки на вечер в Новосибирске 15 апреля 2021 года: на Восходе не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 15 апреля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 15 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 7 баллов.

На правом берегу заторы есть на таких улицах как Фабричная, Восход, Большевистская, Кирова, Декабристов, Пролетарская, Кошурникова, Ипподромская, проспект Димитрова,Красный проспект, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас составляет 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

Не левом берегу пробки образовались на таких улицах как Котовского, проезд Энергетиков, Станционная, Блюхера, Ватутина, Большая, Троллейная, Хилокская и Петухова.

Движение также затруднено в обе стороны на Димитровском и Октябрьском мосту. На Бугринском мосту проехать можно свободно.

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