В Новосибирской области прекратилась тенденция на снижение заболеваемости COVID-19

В регионе прекратилась тенденция на снижение заболеваемости COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб региона по борьбе с коронавирусом фиксирует прекращение тенденции на снижение заболеваемости COVID-19. О проводимой в Новосибирской области работе по недопущению распространения коронавируса рассказала в ходе брифинга областного оперштаба 15 апреля замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— Мы продолжаем ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. К сожалению, в отличие от ситуации марта, мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных, очень низкая разница между днями, — рассказала Елена Аксенова.

Она также отметила, что некоторое увеличение количества выявляемых случаев связано с ростом масштабов проведения ПЦР-тестирования. По словам замминистра, в таких условиях необходимо тщательно соблюдать все меры профилактические меры: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, оставаться дома, если возникли признаки респираторных заболеваний.

Также Елена Аксенова напомнила, что 85% случаев завоза из-за рубежа в регион коронавируса выявлено у прилетевших из Турции. Новосибирский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции взял на особый контроль работу с туристами, приехавшими из этой страны. Кроме того, минздрав региона усилил контроль за 100% тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Если врач не назначил ПЦР-тест такому пациенту, гражданину необходимо сообщить об этом по телефону службы 112. В регионе введено тестирование на коронавирус контактах из семейных очагов, особое внимание областной минздрав продолжает уделять диспансеризации и проведению профилактических медицинских осмотров.

Кроме того, в регионе также продолжается массовая вакцинация. По данным минздрава на 15 апреля прививку поставили уже более 152 тысяч жителей Новосибирской области. Из них двумя компонентами — 92 102 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber