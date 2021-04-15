В Оби возле места, где чуть не утонула девочка, поставят предупредительные знаки. Фото предоставлено Корчагиной Ольгой Владимировной.

В городе Обь на днях чуть не утонула восьмилетняя девочка. Она упала в ледяное озеро, когда возвращалась домой из школы по тропинке мимо озера. К счастью, второклассницу спасла ее подруга — Диана Акушко. Она немедля бросилась на помощь и вытащила девочку из воды. Однако по этой опасной дорожке продолжают ходить дети: местные жители боятся, что инцидент, который случился 7 апреля, повторится. КП-Новосибирск удалось выяснить, какие меры примут местные власти после происшествия.

— Ученики школы № 1 могут ходить по пешеходной дорожке, которая соответствует всем мерам безопасности, а по тропинке вдоль водоема передвигаться опасно. Вероятно, многие ходят там, чтобы сократить свой путь. На этой неделе рядом с местом, где произошло ЧП, разместим временные таблички, а на следующей — установим предупредительные знаки. Кроме того, с учениками школы № 1 проведут профилактическую беседу на тему правил поведения вблизи водоемов весной. Также стоит отметить, что сотрудники мэрии контролируют уровень воды в озере, куда провалилась девочка. В прошлом году специалисты провели работу, пробурили специальные отверстия, и уровень воды стал ниже, — рассказала КП-Новосибирск замглавы администрации города Обь, Корчагина Ольга Владимировна.

Она также подчеркнула, что власти планируют наградить Диану Акушко и ее родителей за подвиг, который совершила девочка. Напомним, сама второклассница не считает, что сделала что-то сверхъестественное. Она всего лишь не хотела, чтобы ее подруга утонула. Поэтому, не раздумывая ни минуты, бросилась ей на помощь. Напомним, героический поступок ребенка заметили и в региональном МЧС: в ведомстве также планируют вручить девочке заслуженную награду.

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