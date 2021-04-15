Какие смартфоны выбирают новосибирцы

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирске, средняя стоимость приобретаемых в столице Сибири гаждетов выросла до 24 819 рублей, это на 8 384 рубля дороже, чем в первом квартале 2020 года.

А средняя цена за год выросла на 51 процент. Очевидно, что спрос сместился в сторону премиальных моделей. Так, самые дорогостоящие гаджеты приобретали в Новосибирске, где средняя стоимость приобретаемых смартфонов возросла на 71 процент и составила 28 351 рубль. На втором месте оказались жители Бердска - средняя цена смартфона там составила 27 321 рубля и превысила прошлогодние показатели на 114 процентов. Это - максимальный прирост на новосибирском рынке портативных девайсов. Подавляющее большинство новоиспеченных владельцев дорогих смартфонов ранее также пользовались премиальными моделями или моделями верхней границы среднего ценового сегмента.

Новосибирцы стали уделять больше внимания выбору смартфона-по данным Big Data МТС, среднее время, проведенное пользователями в интернет-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты, за последний год увеличилось на 40 процентов.

Новосибирцы готовы вкладываться в устройства, которые обладают множеством функций и не потеряют своей актуальности на протяжении ближайших двух-трех лет. Популярность дорогостоящих девайсов растет также за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяют вносить оплату частями и сделать покупку доступной для большинства семей.

Первый квартал 2021 года отмечен ростом популярности гаджетов Apple. Так, количество проданных iPhone в первом квартале 2021 года в Новосибирске выросло на 44 процента - Apple популярнее других топовых брендов. Вдвое выросли и продажи телефонов Nokia. А вот количество почитателей бренда Samsung сократилось на 3,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Недорогие смартфоны становятся все менее востребованными. Доступные аппараты стоимостью до 10 000 рублей в Новосибирске стали покупать в первом квартале 2021 года на 40% меньше чем в первом квартале 2020 года, а сегмент устройств 10 000 - 20 000 рублей сократился за аналогичный период на 6%.

Помимо iPhone 11, в пятерку самых покупаемых новосибирцами моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.