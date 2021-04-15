Поиски мужчины из Искитима с татуировками на руках завершились трагедией

Пропавшего в ноябре сибиряка нашли мертвым на берегу реки. "Доброспас Новосибирск".
В Новосибирской области в деревне Бердь нашли тело ранее пропавшего Кобелева Евгения Александровича. Известно, что мужчина с татуировками на руках, исчез еще в ноябре прошлого года: ориентировку на него распространяли волонтеры поисковых отрядов. О том, что поиски сибиряка завершились трагедией, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Тело мужчины нашли на берегу реки в деревне Бердь. Родственники опознали ранее пропавшего Кобелева Евгения Александровича, — уточнил источник.
Что стало причиной смерти 37-летнего сибиряка предстоит установить следователям.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер