Поиски мужчины из Искитима с татуировками на руках завершились трагедией

Пропавшего в ноябре сибиряка нашли мертвым на берегу реки. "Доброспас Новосибирск".

В Новосибирской области в деревне Бердь нашли тело ранее пропавшего Кобелева Евгения Александровича. Известно, что мужчина с татуировками на руках, исчез еще в ноябре прошлого года: ориентировку на него распространяли волонтеры поисковых отрядов. О том, что поиски сибиряка завершились трагедией, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Тело мужчины нашли на берегу реки в деревне Бердь. Родственники опознали ранее пропавшего Кобелева Евгения Александровича, — уточнил источник.

Что стало причиной смерти 37-летнего сибиряка предстоит установить следователям.

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