Минспорт Новосибирска требует с ХК «Сибирь» почти 600 миллионов рублей

Минспорт требует с ХК "Сибирь" почти 600 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Новосибирской области начал рассматривать дело о взыскании с ХК «Сибирь» 595 миллионов рублей. Как следует из материалов суда, истцом выступило региональное министерство физической культуры и спорта. Представители ведомства требуют с клуба вернуть деньги, которые они выделили на его развитие в 2016 и 2017 годах.

— Условием получения средств было отсутствие у «Сибири» задолженности. Однако местная контрольно-счетная палата выявила, что долги у клуба все-таки имеются, в связи с чем министерство выдвинуло требование о возврате денежных средств. Суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства, — говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Известно, что первое судебное заседание по иску министерства физической культуры и спорта в адрес ХК «Сибирь» пройдет 28 апреля.

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