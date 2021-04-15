Губернатор Новосибирской области привился от коронавируса

Губернатор НСО Андрей Травников привился от коронавируса. Фото: Правительство НСО,
В четверг, 15 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил прививку от коронавируса. Об этом глава региона написал в своем Instagram.
— Привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Чувствую себя отлично. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! — сообщил Андрей Травников.
Он также сопроводил пост фотографиями прививочного сертификата и памяткой о важности вакцинации. В ней сказано, что прививка формирует устойчивый иммунитет и бесплатно ставится в медицинских учреждениях.
Глава региона поставил "ЭпиВакКорону" 15 апреля 2021 года. Препарат предполагает двукратное введение.
Напомним, первая в этом году партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Новосибирскую область накануне, 14 апреля. Это однокомпонентный препарат, который предусматривает двукратное введение с интервалом от 14 до 21 дня.
Всего в регионе доступны 76 пунктов, где сибиряки могут поставить прививку от коронавируса. При этом 39 выездных бригад проводят вакцинацию на предприятиях области.
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