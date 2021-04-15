Сибиряк получил срок за попытку продать наркотики под видом конфет

Новосибирец, пытавшийся продать наркотики под видом конфет, отправится в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Известно, что сибиряк был в составе преступной группировки, члены которой покупали запрещенные вещества и фасовали их в красочные обертки от конфет. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— В марте 2018 года злоумышленников вычислили правоохранители и пресекли деятельность группировки. Часть наркотиков обнаружили и изъяли из гаража, где они хранились, другую часть, во время задержания фигуранта вместе с сообщником, нашли в «закладках», — пояснили в пресс-службе ведомства.

При рассмотрении дела в новосибирском суде участвовали присяжные заседатели. 26-летнего сибиряка признали виновным: ему назначили 8,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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