«Могло придавить подростка»: под Новосибирском рухнул балкон заброшенного дома

В заброшенном здании под Новосибирском рухнул балкон. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО.

Инцидент произошел в городе-спутнике Обь Новосибирской области. Здесь, вечером 14 апреля, на улице Военный городок рухнул балкон второго этажа заброшенного дома. Очевидцы сообщали, что под завалы мог попасть несовершеннолетний. На место ЧП оперативно прибыли спасатели.

— Сигнал о происшествии поступил в 17:35. Сообщалось, что завалами могло придавить подростка. Спасатели Новосибирского ПСО подняли плиты при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. К счастью, под обломками никого не было, — рассказали в аварийно-спасательной службе НСО.

Известно, что операция по разбору завалов заняла примерно 2 часа: в 19:30 спасатели завершили работу.

Отметим, что местные жители жалуются в соцсетях на это заброшенное здание. По их словам, в развалинах каждый день играют дети, которые могут в любой момент серьезно пострадать.

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