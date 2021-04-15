Сибиряки получили срок за убийство трех косуль под Новосибирском

Сибиряки получили срок за убийство косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области вынесли приговор двум жителям Чистоозерного района. Мужчин, 29 и 24 лет, обвинили в незаконном убийстве трех косуль в охотничьем хозяйстве «Купинское». Об этом рассказали в областной прокуратуре

— Купинский районный суд установил, что в октябре 2020 года сибиряки, используя машину ВАЗ-2105 без регистрационного знака и двуствольное длинноствольное охотничье ружье, приехали на участок местности охотничьего хозяйства. Там они выследили диких животных и стали их преследовать. Один из мужчин управлял автомобилем, а другой стрелял по животным. Таким образом им удалось убить трех самцов сибирской косули, — уточнили в ведомстве.

После содеянного браконьеры перевезли убитых животных в дом в селе Новопокровка, чтобы разделать туши. Своими действиями они нанесли ущерб природному миру на сумму 120 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, мужчины полностью признали свою вину. После рассмотрения дела суд приговорил стрелявшего в косуль к 3 годам лишения свободы условно, а того, кто управлял машиной — к 3 годам 4 месяцам лишения свободы.

Также суд удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области: теперь браконьеры должны выплатить ведомству 300 тысяч рублей каждый.

Известно, что приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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