Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество15 апреля 2021 7:24

Сибиряки получили срок за убийство трех косуль под Новосибирском

Также браконьеры должны выплатить по 300 тысяч рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Сибиряки получили срок за убийство косуль.

Сибиряки получили срок за убийство косуль.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области вынесли приговор двум жителям Чистоозерного района. Мужчин, 29 и 24 лет, обвинили в незаконном убийстве трех косуль в охотничьем хозяйстве «Купинское». Об этом рассказали в областной прокуратуре

— Купинский районный суд установил, что в октябре 2020 года сибиряки, используя машину ВАЗ-2105 без регистрационного знака и двуствольное длинноствольное охотничье ружье, приехали на участок местности охотничьего хозяйства. Там они выследили диких животных и стали их преследовать. Один из мужчин управлял автомобилем, а другой стрелял по животным. Таким образом им удалось убить трех самцов сибирской косули, — уточнили в ведомстве.

После содеянного браконьеры перевезли убитых животных в дом в селе Новопокровка, чтобы разделать туши. Своими действиями они нанесли ущерб природному миру на сумму 120 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, мужчины полностью признали свою вину. После рассмотрения дела суд приговорил стрелявшего в косуль к 3 годам лишения свободы условно, а того, кто управлял машиной — к 3 годам 4 месяцам лишения свободы.

Также суд удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области: теперь браконьеры должны выплатить ведомству 300 тысяч рублей каждый.

Известно, что приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber