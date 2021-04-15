Итоги I квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

Новостройка «Расцветай на Обской». Фото: ГК «Расцветай».

В выигрышном положении сейчас те застройщики, у которых есть земельный фонд и широкий ассортимент квартир.

По результатам анализа данных Управления Росреестра по Новосибирской области, в I квартале 2021 года ГК «Расцветай» было зарегистрировано около 700 договоров долевого участия. Это около 10% от общего объема реализованных новостроек в столице Сибири.

В рейтинге, составленном аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, по итогам 2020 года ГК «Расцветай» заняла I место по объемам продаж строящегося жилья. В I квартале 2021 года компании удалось сохранить это первенство, следует из статистики Управления Росреестра по НСО.

- Нам есть что предложить покупателям. Сейчас у компании более 145 000 кв. м в стадии активного строительства. Наши объекты расположены в местах с хорошей транспортной доступностью и уже со сложившейся инфраструктурой. Каждый проект - это более 10 планировочных решений и современные технологии строительства, - подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».