«Напиток из девяностых»: сибиряк продает бутылку раритетной водки за 25 тысяч рублей

сибиряк продает бутылку раритетной водки за 25 тысяч рублей. Фото: "Авито".

Житель Новосибирска разместил на «Авито» объявление о продаже раритетной водки. За бутылку «Московской особой» сибиряк просит 25 тысяч рублей.

— Напиток из девяностых. Эту бутылку мне тетя отдала, особой истории у нее нет, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск продавец Николай Тарасов.

На вопрос, с чем связана высокая стоимость, сибиряк ответил, что такие товары продают и дороже.

В объявлении сказано, что раритетный напиток можно приобрести с доставкой, а также купить его в кредит. Примечательно, что лот подключен к гарантии возврата денег: если товар не устроит покупателя, он сможет вернуть средства.

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