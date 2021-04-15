В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на школьницу

Новосибирские полицейские задержали мужчину, который напал на девочку во дворе школы на улице Куприна в Дзержинском районе города. Он, угрожая подростку предметом, похожим на нож, повалил школьницу на землю и забрал у ребенка смартфон. Злоумышленника поймали в среду, 13 апреля.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Дзержинского района. Украденный телефон злоумышленник сдал в ломбард: полицейские изъяли устройство, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователи возбудили в отношении рецидивиста уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец с ножом напал на девочку у школы: это попало на видео

Злоумышленника разыскивает полиция (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber