Под Новосибирском иномарка столкнулась с фурой и перевернулась

В селе Барышево под Новосибирском иномарка влетела в фуру и перевернулась. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 15 апреля, в селе Барышево под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Там легковой автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с большегрузом. Очевидцы сняли последствия аварии на видео и опубликовали в соцсети.

— На улице Ленина в селе Барышево в результате столкновения фуры и легкового автомобиля, седан оказался на крыше, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, авария серьезно затруднила движение на этом участке дороги. В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие в ДТП. В региональной ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

Как предположили подписчики группы, авария могла случиться из-за гололеда на дороге.

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