Завершены поиски сибиряка с татуировкой скорпиона, пропавшего на вокзале в Новосибирске

Пропавшего сибиряка с татуировкой скорпиона нашли в селе под Новосибирском. Фото: "ЛизаАлерт" Новосибирск.

Транспортные полицейские нашли жителя Барабинска Виталия Файзирахманова, который пропал 11 сентября 2020 года. Последний раз мужчину видели возле Главного вокзала в Новосибирске: он приехал в мегаполис по работе. Однако, как выяснилось позже, планы сибиряка изменились, и в городе он не остался. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

— Оперативники уголовного розыска установили, что 47-летний мужчина приехал в Новосибирск для трудоустройства, однако к месту работы не прибыл. 7 месяцев его не могли найти. 13 апреля транспортные полицейские обнаружили сибиряка в селе Верх-Тула, где он неофициально подрабатывал на стройке, — уточнили в ведомстве.

Как рассказал сам пропавший, на вокзале в Новосибирске он познакомился с человеком, который предложил ему работу на ферме в Тогучинском районе. Сибиряк счел условия сотрудничества привлекательными. Он ничего не сообщил близким о своих новых планах и отправился трудиться на ферму. Там, по данным полиции, он проработал до января 2021 года, а затем переехал в Новосибирский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске ищут мужчину с татуировкой скорпиона на плече

О нем ничего неизвестно с сентября 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber