Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Троллейная. Движение также затруднено по улицам Титова и Широкая. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, в пробке стоят водители на улице Станционная, площади Труда и площади Райсовета. Заторы наблюдаются на улице Ватутина, Котовского и Немировича-Данченко. Движение затруднено по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Сложно проехать по улицам Новогодняя, Геодезическая и Студенческая.

Затруднено движение на правый берег города: пробка сковала Октябрьский мост. На правом берегу сложно проехать на улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Кроме того, затор наблюдается на улице Волочаевской.

Как следует из данных «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 15 апреля, достиг 7 баллов.

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