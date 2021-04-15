Погода в Новосибирске на 15 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на 15 апреля 2021 года ожидается облачная. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 15 апреля 2021 года ожидается облачная. Однако осадков, по прогнозам синоптиков, в этот день быть не должно.

— В четверг, 15 апреля, в Новосибирской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха достигнет 1-3 градусов ночью, 11-13 градусов днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирской области 15 апреля будет небольшая облачность, температура воздуха составит 4-6 градусов ночью, 8-11 градусов днем. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 751-756 миллиметров ртутного столба.

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