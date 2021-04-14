«Он едва глазки открыл»: в Новосибирский спортзал кто-то подбросил котенка

В Новосибирский спортзал кто-то подбросил маленького котенка. Фото: предоставлено героем материала

В Новосибирский спортзал кто-то подбросил маленького котенка. Его обнаружили занимавшиеся там сибирячки, и не смогли пройти мимо.

— Произошло это все 13 апреля. Было уже где-то около десяти часов вечера, шла последняя тренировка. Одна из занимавшихся девочек решила пойти приоткрыть нашу входную дверь, потому как в помещении было очень жарко. И только она дверь открыла, как увидела на ступеньках маленького котенка. Конечно же, тренировка у нас быстро свернулась, мы все стали думать, откуда этот малыш мог тут взяться и что нам теперь с ним делать, — рассказала КП-Новосибирск Ирина, работающая тренером в этом спортзале. — Котенок был совсем еще малыш, который едва открыл глаза, сам к нам пробраться он никак не мог. Соответственно, кто-то его нам подбросил. Может быть, кто-то из жильцов подъезда, который рядом с нами находится в одном доме?

Выяснить, откуда малыш взялся, сибирячки так и не смогли. Одна из занимавшихся там девушек решила взять котенка к себе на временную передержку до того момента, пока ему не подыщут новый дом.

— Она его забрала к себе домой, всю ночь с ним промучилась, потому что он даже кушать сам толком не умеет. Утром собралась на работу, а он так жалобно пищать начал… Ну, пришлось его брать с собой! — рассказывает Ирина.

Оставить малыша у себя навсегда девушка не могла из-за работы, связанной с частыми командировками. Но, к счастью, долго ждать найденышу не пришлось. В тот же день на объявление, которое дали сибирячки в соцсетях, откликнулся мужчина и забрал котенка домой.

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