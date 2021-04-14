«Как там детям заниматься?»: новосибирцы жалуются на собачников, выгуливающих питомцев на школьной спортплощадке

Жители Кировского района Новосибирска жалуются на собачников, выгуливающих питомцев на спортплощадке школы.

Жители Кировского района Новосибирска жалуются на собачников, которые выгуливают своих питомцев на спортивной площадке школы №192. По словам людей, каждый вечер там собирается огромное количество животных.

— Я, конечно, все понимаю, что собак людям нужно где-то выгуливать и все такое. Но не на спортплощадке же прямо у школы! Ладно мы, жители соседних домов, уставшие от постоянного лая. Но ведь детям там еще заниматься как-то нужно, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина. — Каждый день, в районе семи вечера, там собираются люди с собаками абсолютно разных пород. И многие из них, кроме всего прочего, гуляют без поводка. Вот я недавно увидела, как одна крупная собака, видимо заигравшись, чуть не накинулась на женщину, которая шла рядом по тротуару.

По словам сибирячки, администрация школы по этому вопросу пока еще никуда не обращалась. Поэтому Ирина решила взять инициативу в свои руки. Сейчас женщина уже сообщила о происходящем в мэрию города и планирует также обратиться в полицию.

Мы спросили у юриста Инессы Рябининой, чем может грозить собачникам за выгул питомцев в неположенном месте:

— В данном случае, конечно же, в первую очередь стоило бы обратиться в полицию администрации школы, поскольку все это происходит на их территории. Но и простой неравнодушный человек в таком случае тоже может обратиться в органы, предоставив, скажем, видеозапись в качестве доказательства, — пояснила КП-Новосибирск Инесса Рябинина. — За выгул питомцев в неположенном месте хозяевам может грозить административная ответственность в виде штрафа. В данном случае, за выгул собаки на территории школы, сумма штрафа варьируется от 1000 до 2000 рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что прокуратура через суд потребовала у мэрии города обустроить в Новосибирске специальные места для выгула собак.

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