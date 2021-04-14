Это дело плохо пахнет: в Новосибирске поймали продавцов поддельного парфюма Chanel и Dior

Правоохранители вычислили жуликов. Фото: Виктория МИНАЕВА

В одном из магазинов Новосибирска торговали поддельной парфюмерией известных брендов: Chanel, Lacoste, Chloe, Paco Rabanne, Louis Vuitton, Calvin Klein, Givenchy, Armani, Dolce & Gabanna, Burberry, Boss, Kenzo, Moschino, Dior, Versace, Gucci, Yves Saint Laurent. Жуликов вычисли во время совестной проверка новосибирской таможни и полиции.

- На флаконах с духами и туалетной водой, а также на дезодорантах отсутствовала соответствующая маркировка и сведения о дате изготовления, а у продавца не было каких-либо документов на товар, - пояснили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. - Всего изъяли 281 единицу фейковой продукции. Нечистых на руку торговцев накажут по статьям: «Продажа товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке без соответствующей маркировки» и «Незаконное использование чужого товарного знака» КоАП РФ.

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