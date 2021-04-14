В Новосибирске мужчина хотел украсть гантели из спортзала в рюкзаке: это попало на видео

В Новосибирске мужчина попытался украсть гантели из спортзала, в котором занимался. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В Новосибирске мужчина попытался украсть гантели из спортзала, в котором занимался. Выдумывать хитрый план сибиряк не стал и решил просто пронести инвентарь в своем рюкзаке. Однако предприимчивость мужчины не скрылась от глаз сотрудников фитнес-клуба, которые попросили его показать содержимое сумки, прежде чем он выйдет за дверь.

Все происходящее сотрудники фитнесс-центра засняли на видео, а позже опубликовали в соцсетях. Сначала мужчина начинает утверждать, что выходить из зала он не собирался. Сразу открывать сумку он отказывается и просит сотрудников пройти в раздевалку. Но даже там сибиряк поначалу не хочет демонстрировать все содержимое своей сумки. Однако когда ему работники клуба пригрозили ему полицией, мужчина все же решился и достал из своей сумки две гантели.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про неудачную кражу, которую провернул мужчина в одном из новосибирских зоомагазинов. Воришка забрался в помещение через окно, забрал ящик с деньгами и сбежал. Только вот предприимчивому сибиряку и в голову не могло прийти, что в кассе на тот момент находилось всего лишь 20 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это фиаско»: в Новосибирске парень украл кассу зоомагазина, где было всего 20 рублей

Теперь его ищет полиция (подробнее).