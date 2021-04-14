В Новосибирской области 105 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в 2021 году

В Новосибирской области в 2021 году 105 тысяч детей отдохнут в летних лагерях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2021 году 105 тысяч детей отдохнут в 987 организациях отдыха детей и их оздоровления. При этом организован отдых ребятишек будет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

— Вопросы детского летнего отдыха всегда находятся на особом контроле. В прошлом пандемийном году детская оздоровительная кампания фактически не проводилась. В этом году с учетом достаточно спокойной эпидемиологической обстановки дети снова смогут съездить в загородные лагеря. Сейчас ведется большая работа по подготовке учреждений и организаций, направленная в том числе на обеспечение санитарной безопасности, необходимых мер, предписанных рекомендациями Роспотребнадзора. Уверен, что к началу сезона наши организации будут на 100% готовы, чтобы достойно принять наших ребят. На оперативном совещании 26 апреля я заслушаю доклад профильного министерства о результатах этой работы, — прокомментировал подготовку детской оздоровительной кампании в регионе Губернатор Андрей Травников.

Вопросы подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2021 году обсуждались 14 апреля на заседании межведомственной комиссии (МВК) Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Как доложил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в новых условиях, с учетом требований принятого СанПиНа, организации отдыха и оздоровления детей начали работать уже с февраля 2021 года. Согласно установленным санитарным нормам, обеспечен единовременный заезд детей и персонала, отменены родительские дни, а мероприятия с участием детей проводятся преимущественно на открытом воздухе. Последние изменения СанПиНа частично облегчили подготовку к началу летней кампании: допускается работа организации без проживания персонала на ее территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19, общая наполняемость организаций увеличена с 50 до 75% от проектной мощности.

Финансирование оздоровительной кампании в Новосибирской области из областного бюджета в 2021 году составляет более 520 миллионов рублей на приобретение путевок, на обеспечение проезда к месту отдыха и обратно, на финансирование мероприятий, направленных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

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