Сибирячка решила отомстить бывшему с помощью дрели и доноса в полицию

Во время расставания в ход идет тяжелая артиллерия.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
33-летняя жительница Первомайского района Новосибирска решила отомстить бывшему парню и обвинила его в краже, которой не было.
— Она утверждала, что бывший молодой человек съехал от нее и забрал принадлежащий ей электроинструмент — дрель — стоимостью в 10 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Однако в ходе осмотра ее квартиры оперативники обнаружили и изъяли тот самый кейс с дрелью, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.
«Женщина с дрелью» призналась, что хотела отомстить бывшему, оговорила его, в полиции она написала явку с повинной. За ложный донос сибирячке грозит штраф до 120 тысяч рублей.
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