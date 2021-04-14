Сибирячка решила отомстить бывшему с помощью дрели и доноса в полицию

Во время расставания в ход идет тяжелая артиллерия. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

33-летняя жительница Первомайского района Новосибирска решила отомстить бывшему парню и обвинила его в краже, которой не было.

— Она утверждала, что бывший молодой человек съехал от нее и забрал принадлежащий ей электроинструмент — дрель — стоимостью в 10 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Однако в ходе осмотра ее квартиры оперативники обнаружили и изъяли тот самый кейс с дрелью, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

«Женщина с дрелью» призналась, что хотела отомстить бывшему, оговорила его, в полиции она написала явку с повинной. За ложный донос сибирячке грозит штраф до 120 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber