Новосибирцы протестируют электронное голосование через «Госуслуги»: в избиркоме рассказали зачем

Новосибирцам предложили поучаствовать в тестировании электронного голосования. Фото: Мария АНАНОВА

Новосибирцам предложили поучаствовать в тестировании электронного голосования. Такой формат работы может быть применен во время выборов депутатов Госдумы 19 сентября.

— Сам вопрос о введении дистанционного электронного голосования во время выборов будет решать Центральная избирательная комиссия, — пояснила КП-Новосибирск председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Ольга Благо. — Сейчас готовится проведение тестирования самой этой системы. То есть, в целом, для того, чтобы понять, как данный формат работает.

Проводиться пробное тестирование будет на портале Госуслуг. Там же все желающие в период с 21 апреля по 7 мая могут подать заявление для участия в тестовом голосовании.

— По итогам этого тестового голосования будет видно, как вообще работает данный формат, какие у него есть плюсы и минусы, и возможно ли его введение в реальных условиях, — пояснила Ольга Благо.

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