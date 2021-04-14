Жительница Новосибирска в день своего рождения оказалась в изоляторе из-за нападения на инспектора ДПС

Инспекторы доставили буйную автоледи в изолятор. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске гаишники остановили машину женщины в ее день рождения, ей исполнялось 49 лет. При составлении протокола за нарушение ПДД именинница стала вести себя агрессивно и схватила старшего инспектора ГИБДД за средний палец на руке. Женщину пытались успокоить, но она так сильно буянила, что пришлось везти ее в изолятор временного содержания.

— Старший лейтенант полиции после инцидента обратился за медицинской помощью в поликлинику, ему диагностировали ушиб третьего пальца левой руки, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Как позже выяснилось, задержанная не зря волновалась и сопротивлялась во время составления протокола. Оказалось, что сибирячка находилась в розыске за Первомайским судом по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Возможно, что теперь к уже рассматриваемому в суде уголовному делу добавится еще одно с похожим составом.

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