Госпитализирован первый глава администрации Новосибирска Иван Индинок

Бывший губернатор Новосибирской области Иван Инидинок был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бывший губернатор Новосибирской области Иван Инидинок был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 из собственного дома. ЧП произошло вечером 12 апреля.

— Иван Иванович получил травму, упав у себя дома. После падения он был в сознании, сейчас находится в больнице, проходит лечение. Чувствует он себя сейчас намного лучше, даже шутит, его жизни ничего не угрожает, — рассказал КП-Новосибирск близкий знакомый политика

Напомним, Иван Иванович Индинок родился 6 августа 1938 года в деревне Козловка в Ачинском районе Красноярского края. Он стал первым главой администрации Новосибирска в 1991 году, а в 1993 году занял пост главы администрации Новосибирской области, в этой должности он пробыл до 1995 года. На первых выборах губернатора Новосибирской области в декабре 1995 года в первом туре занял первое место (22,81 % голосов), но во втором проиграл тогда бывшему главе региона Виталию Мухе.

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