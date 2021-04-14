В Новосибирске начали ремонтировать дороги с помощью литого асфальта

В Новосибирске начали ямочный ремонт дорог. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске проводится поддерживающий ремонт дорог — его планируется выполнить до майских праздников. Далее работы продолжатся, но уже в меньших объемах. Основные усилия будут перенаправлены на капитальный ремонт дорог. Сегодня, 14 апреля, специалисты профильного департамента мэрии города проконтролировали выполнение работ в Центральном округе и Дзержинском районе.

— Объемы повреждения дорожного покрытия после зимы мы оцениваем в 90 тысяч квадратных метров. Уже были проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики в каждом районе города, они уже приступили к работе. В первую очередь ремонтируются участки с наиболее напряженным трафиком, такие как площадь Труда, площадь Энергетиков, ул. Ипподромская. Последняя вошла в нацпроект БКД, за три года планируется всю ее отремонтировать, но до начала масштабных работ необходимо провести поддерживающий ремонт, так как повреждения проезжей части затрудняют движение транспорта, — отметил заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

Ямочный ремонт планируется завершить до майских праздников. Фото: Мэрия Новосибирска

Одними из первых также отремонтируют улицы Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокскую и Петухова. По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Романа Дронова, за зиму эти улицы подверглись наибольшему разрушению.

Добавим, что поддерживающий ремонт стартовал в Новосибирске 6 апреля, с началом работы первого асфальтобетонного завода. В этом году для ремонта впервые применили технологию литого асфальта. Она позволяет создать достаточно устойчивое покрытие и ремонт можно проводить при отрицательных температурах и на влажных поверхностях. Основные работы проводятся по ночам, когда машин на дорогах мало. Объем финансирования ремонта в этом году составляет 69 миллионов рублей.

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