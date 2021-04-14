«Меня все детство травили»: стокилограммовая сибирячка в знак протеста разделась перед камерой

В детстве девушка страдала от травли и заедала стресс. Фото: Любовь Рузина

Жительница Новосибирска по имени Ольга оголилась перед камерой, чтобы выступить против травли людей с лишним весом. Снимки вызвали одновременно и фурор, и споры в соцсетях.

Откровенная фотосессия изначально задумывалась как социальный проект, рассказала автор фото Любовь Рузина. Еще зимой она написала объявление, что ищет моделей на бесплатную съемку на тему бодипозитива (от англ. bodypositive), на него откликнулась сотрудница управляющей компании Ольга. Вместе с визажистом Ольгой Ковальчук они организовали бесплатную съемку.

— Я увидела объявление и решила поучаствовать в фотосессии. Никогда не была стройняшкой, в первых классах школы я весила 50 кило, мне пришлось сменить несколько школ, так как меня травили из-за лишнего веса. С детства я заедала стресс, а травля только усиливала проблемы с самооценкой. Но уже в вузе травля прекратилась, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Девушка научилась любить себя. Фото: Любовь Рузина\https://www.instagram.com/ruzina.photo/

Девушка призналась, что сейчас весит 115 кг. Поклонники пышных форм всегда находились, а вот принять себя такой поначалу было непросто. Как и победить переедание. Но сейчас девушка довольна тем, как выглядит.

— Это обычная девушка, и для нее это был смелый шаг. Сперва она пыталась похудеть, занималась спортом, а потом приняла себя такой, какая она есть. После публикации фотографий - была волна хейта, но большинство комментаторов поддержали Ольгу. Даже писали благодарности в личку, — сообщила КП-Новосибирск автор проекта Любовь Рузина.

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