В Новосибирской области вакцинировать от коронавируса начали на дому

В Новосибирской области прививки от коронавируса стали ставить на дому. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области прививки от коронавируса стали ставить на дому. Мобильные бригады медиков выезжают на дом к пожилым и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

— В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки рассказывают о показаниях и противопоказаниях, — цитирует пресс-служба Правительства заведующую поликлиникой больницы № 25 Галину Тимко.

Бригада забирает термосумку с вакциной в аптеке больницы. Фото: Правительство Новосибирской области

Список таких пациентов участковые терапевты передают заведующей. Она составляет маршрут для выездной бригады на смену: 10 адресов. Бригада забирает термосумку с вакциной в аптеке больницы: там установлены две вместительные морозильные камеры, в которых хранится весь запас вакцины поликлиники.

Всего в регионе уже сформировано 39 таких мобильных бригад.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что все случаи ОРВИ в регионе будут проверяться на коронавирусную инфекцию. Позже также стало известно, что бесплатный тест на ковид смогут сделать родственники заболевшего человека.

По последним данным областного оперштаба, в Новосибирской области зарегистрирован всего 39 881 случай коронавируса, из них 85 случаев — за последние сутки. При этом с выздоровлением с начала пандемии были выписаны 37 148 пациентов.

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