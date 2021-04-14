Эксперты рассказали, кому в России труднее всего найти работу

Эксперты рассказали, кому в России сложнее всего трудоустроиться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пандемия и экономический кризис внесли коррективы в российский рынок труда. В связи с чем многие люди столкнулись с трудностями при поиске работы. Теперь, чтобы оставаться востребованным специалистом, соискателю нужно постоянно повышать свои навыки. По мнению экспертов, сложнее всего найти работу тем, кто старше 40 лет, а также молодым людям. Они пояснили, почему работодатели отказывают таким кандидатам.

— В кризис планка возрастного ценза опустилась еще ниже. Сегодня сорок лет в России является тем возрастом, той точкой невозврата, когда на тебя начинают смотреть как на отработанный материал. Говорю как есть, не приукрашивая. Об этом открыто никто не заявляет, но я с этим сталкиваюсь ежедневно. Частенько приходится слышать: нет, нам данный кандидат не подходит, давайте посмотрим помоложе, — рассказала изданию NEWS.ru Зулия Лоикова, независимый HR-специалист.

Однако и молодым не везде дорога. К примеру, студенты последних курсов, а также выпускники вузов входят в социально уязвимую группу на рынке труда. Работодатели не приветствуют таких кандидатов из-за того, что у них нет опыта работы.

— Молодым людям, пожалуй, сложнее всего. Они только начинают свою трудовую деятельность, и из-за некачественных рабочих мест или отсутствия работы молодежь теряет свой потенциал, снижается объем человеческого капитала в стране, и, как следствие, в будущем это приводит к замедлению темпов экономического роста, — отметила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Эксперты рекомендуют всем, кто не может найти работу, присмотреться к онлайн-компаниям. Таким работодателям, как правило, не важен возраст. Они ценят людей, которые быстро обучаются и могут работать в режиме многозадачности.

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