Энергетики продолжают активную работу со студенческим сообществом

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Ярмарка проводилась для учащихся ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж».

Эта встреча стала первым после ослабления ограничительных мер мероприятием, организованным энергетиками в рамках профориентационной работы с выпускниками и старшекурсниками учебных заведений Новосибирской области.

В прошедшей «Ярмарке вакансий» приняли участие порядка 80 студентов 3 - 4-го курсов колледжа. После вступительного слова директора образовательного учреждения к собравшимся студентам обратился представитель АО «РЭС» Александр Волощук. Он коротко рассказал о профессиях, востребованных в компании, структуре предприятия, уровне заработной платы, дальнейших карьерных перспективах и требованиях к кандидатам на вакансии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

После официальной части участники мероприятия разошлись по точкам, которые были организованы потенциальными работодателями для более подробного знакомства студентов с предприятиями. Информационная точка АО «РЭС» привлекла пристальное внимание студентов, в том числе благодаря яркому оформлению и разнообразию раздаточных материалов с фирменной символикой. Здесь будущие энергетики смогли задать представителю компании более подробные вопросы по трудоустройству, социальным гарантиям и возможностям карьерного роста. Кроме присутствующих студентов о деятельности, структуре и категориях персонала электросетевого предприятия с интересом слушали, а задавали вопросы и члены педагогического коллектива, отмечая позитивный имидж компании.

АО «РЭС» как надежный работодатель с высокой социальной ответственностью непременно продолжит всестороннюю работу в рамках профессиональной ориентации учащейся молодежи. Это поможет обеспечить подготовку качественных кадров для работы на предприятии и в целом будет способствовать повышению престижа рабочих профессий такой высокотехнологичной отрасли, как электроэнергетика.