Налетчик, напавший на центр по ремонту телефонов, пытался сбежать из Новосибирска

Налетчики пытались разбить камеру видеонаблюдения. Фото: скриншот с видео.

Молодой грабитель попался на стойке регистрации в аэропорту «Толмачево». Парень пытался сбежать из Новосибирска с частью похищенных айфонов. Сейчас 23-летний разбойник дает показания следователям.

— В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Разбой», он признал вину в совершенном преступлении. В ближайшие дни судом в отношении обвиняемого будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Два его несовершеннолетних приятеля уже находятся под стражей, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сыщики устанавливают местонахождение всего похищенного имущества.

Напомним, дерзкий налет в начале апреля совершили трое сибиряков на сервисный центр по ремонту и продаже мобильных телефонов в центре Новосибирске. Парни, двое из которых еще не совершеннолетние, угрожая ножом продавцу, вынесли из магазина 19 дорогих айфонов и 242 тысячи рублей наличных денег из кассы. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Ущерб хозяин торговой точки оценил в миллион рублей.

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