В Новосибирске от коронавируса умер 55-летний мужчина

Еще три человека в Новосибирской области умерли от коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— Еще три пациента с ранее подтвержденным диагнозом умерли. Среди них — мужчины в возрасте 55 лет, 69 лет, а также женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 691 человек, — говорится в официальном сообщении.

Известно, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся 78 человек, из них 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 85 человек. По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирус выявили у 39 881 человека, среди них 2 348 детей. Из хороших новостей: уже 37 148 пациентов побороли болезнь.

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