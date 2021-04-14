В Новосибирской области полицейские нашли у сельчанина 2 килограмма марихуаны

Сельчанин хранил наркотики дома. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
В Черепановском районе полицейские поймали местного дителя, который хранил у себя дома наркотики.
- Полицейские во время осмотра обнаружили и изъяли два килограмма марихуаны и 1,54 грамма гашиша, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - По словам мужчины, он держал у себя наркотические вещества для личного употребления.
Правоохранители завели на сельчанина уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.
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