«Мы отрезаны от цивилизации»: единственный проезд к поселку под Новосибирском затопило талыми водами

Въезд в поселок Красномайский под Новосибирском затопило талыми водами. Фото: стоп-кадр.

Единственный въезд в поселок Красномайский под Новосибирском, с населением примерно в 400 человек, затопило талыми водами. Теперь автомобили тонут в попытках преодолеть брод. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница, Татьяна Санькова.

— Мы отрезаны от цивилизации не первый год. Эта проблема уже освещалась в СМИ, после чего были какие-то подвижки: улучшили водоотвод, откачивали затопление помпой. А сейчас пошел лог: теперь уровень воды на въезде достиг критических отметок. Нам приходится бросать свои машины на трассе на свой страх и риск. А те, кто пытается преодолеть брод, тонут. К примеру, вчера, 13 апреля, в тоннеле затонул «Джип», его удалось вытащить. Когда вода поднималась в прошлый раз, местные власти откачивали воду помпой, и на протяжении нескольких дней жители поселка более-менее нормально ездили. Сейчас, уверена, помпа с таким уровнем воды не справится, — рассказала Татьяна.

По словам сибирячки, еще в 2019 году суд обязал администрацию Толмачевского сельсовета проложить к поселку дорогу, однако по сей день никаких мер принято не было.

— Таким образом обязательства есть, а дороги до сих пор нет. Отмечу, что на въезде в поселок дежурит «УАЗ»: он служит для перевозки экстренных служб, если что случится. Ведь при таком уровне воды «скорая помощь», скорее всего, не проедет. После вчерашнего инцидента с затонувшим «Джипом» сейчас на въезде поставили и грузовик «УРАЛ», с крюком, чтобы доставать наши утонувшие машины, — добавила сибирячка.

Татьяна уточнила, что власти обещали начать строительство дороги к поселку только в 2022 году. В связи с чем вопрос о том, как людям преодолевать такое препятствие, остается открытым.

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