В Новосибирскую область доставили первую партию «ЭпиВакКороны»

В Новосибирскую область доставили "ЭпиВакКорону". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирскую область поступила первая в этом году партия вакцины «ЭпиВакКорона». Это однокомпонентный препарат, который предусматривает двукратное введение с интервалом от 14 до 21 дня. Доз, которые поступили в регион накануне, 13 апреля, хватит для того, чтобы привить 2 430 человек. Об этом рассказали в областном правительстве.

— Первая партия вакцины «ЭпиВакКороны», которая поступила в регион в этом году, предназначена, в основном, для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов, так как не требует особого температурного режима транспортировки и хранения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, накануне в регион поступило 9 300 доз препарата «Спутник V». Всего за период массовой вакцинации в Новосибирскую область доставили 181 592 дозы вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».

В правительстве напомнили, в регионе доступны 76 пунктов, где сибиряки могут поставить прививку от коронавируса. Кроме того, 39 выездных бригад проводят вакцинацию на предприятиях области.

По данным на вторник, 13 апреля, от коронавируса привились уже 142 514 жителей Новосибирской области, из них 90 107 человек получили препарат двукратно.

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