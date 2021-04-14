«Почувствовал першение в горле»: новосибирец чуть не погиб из-за аллергии, съев лазанью в кафе

Сибиряку оказали необходимую помощь врачи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Неприятная история произошла с сибиряками в одном из ресторанов города: об этом жена новосибирца рассказала на портале «Фламп».

- Перед закрытием мы посетили заведение, заказали десерт, в составе которого были указаны: бисквит, вишня, сливочный сыр. Также мы уточнили об ингредиентах у официанта (это было важно, потому что у мужчины аллергия на миндаль - прим.авт.). В итоге после дечерта у супруга моментально началось першение в горле, стали выяснять состав, оказалось, что бисквит сделан из миндальной муки. В ресторане медикаментов от аллергии не оказалось, - описала ситуацию сибирячка. - Мы в срочном порядке обратились в скорую помощь, потому что в нашем случае спасает только внутривенное введение препаратов от аллергии, поверьте,это очень серьезная ситуация, цена которой - жизнь.

Юрист Константин Зиновьев сообщает, что ответственность за случившееся лежит на кафе и официанте.

- По закону о защите прав потребителей, лицо, обслуживающее граждан, обязано сообщать полную информацию о товаре. Официант должен был представлять полный список ингредиентов в независимости от того, есть аллергия у человека в отношении того или иного продукта или ее нет. Отсутствие медикаментов в общепите не является нарушением, так как ресторан не является организацией, имеющей право на оказание медицинских услуг, - прокомментировал юрист.

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