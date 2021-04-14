Пожар в общежитии НГТУ 14 апреля 2021 года: из огня спаслись 600 студентов

В Новосибирске из горящего общежития спаслись 600 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В среду, 14 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Здесь, на улице Блюхера вспыхнула комната в общежитии НГТУ: студенты срочно покинули горящее здание. Подробности о происшествии рассказали в региональном ГУ МЧС.

— Сигнал о возгорании поступил около 06:48. По прибытии пожарных расчетов из окон на четвертом этаже шел дым. В течение 14 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, — уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, в комнате загорелись домашние вещи и бытовая техника. Общая площадь пожара составила 1,5 квадрата. Известно, что из горящего здания самостоятельно спаслись 600 человек. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, установят специалисты.

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