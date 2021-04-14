«Кричал, что всех нас убьет»: сибирячка пожаловалась на таксиста, который угрожал ее семье

В Новосибирске таксист угрожал пассажирам. Фото: стоп-кадр/ "АСТ-54".

Жительница Новосибирска рассказала, что поездка на такси обернулась для ее семьи сильным стрессом. По словам 13-летней девочки, водитель вел себя агрессивно: угрожал и оскорблял пассажиров. Об инциденте, который случился в ночь на субботу, 10 апреля, она рассказала в соцсети.

— Около часа ночи мы выезжали домой от гостей из поселка «Европейский». Долго ждали такси, так как водитель перепутал геолокацию и стоял в другом месте. Из-за этого, когда он все же приехал, хозяйка дома с ним повздорила, но наша семья в конфликте не участвовала. После чего водитель заказ отменил, однако все же согласился нас довезти, сказав сесть в машину. Уже когда мы ехали по лесу, водитель озвучил сумму поездки — 2 тысячи рублей, хотя изначально в приложении была сумма 579 рублей. Мы за такую стоимость ехать отказались и попросили вернуть нас обратно. Однако водитель нам отказал и предложил высадить нас в лесу, — написала пассажирка в группе «АСТ-54».

Как рассказала КП-Новосибирск школьница, после отказа таксист пришел в ярость: принялся оскорблять ее семью. На видео, которым поделилась с изданием сибирячка, слышно, что водитель угрожал пассажирам.

— Он разогнался до высокой скорости и кричал, что всех убьет, — добавила подросток.

При этом водителя не смущало, что в салоне находилась несовершеннолетняя девочка, которая плакала и умоляла его остановиться.

После таксист все-таки угомонился, и пассажиры вышли из машины. Им удалось вызвать новый автомобиль и благополучно добраться домой.

По словам девочки, родители намерены обратиться в полицию, чтобы агрессивного таксиста привлекли к ответственности.

При этом многие подписчики паблика, в котором появилась жалоба девочки, решили, что пассажиры сами виноваты в случившемся. По мнению некоторых комментаторов, они спровоцировали таксиста на конфликт.

— Найдите таксиста, пусть даст свои комментарии по поводу ситуации, очень интересно выслушать вторую сторону.

— Сами провоцируете водителя, а потом говорите, мол нам угрожают, матом ругаются! Стыдно!

Отметим, это не первая подобная ситуация в городе. Ранее КП-Новосибирск писала о таксисте, который угрожал девушке и не выпускал из автомобиля. Сибирячка написала на агрессивного водителя заявление в полицию.

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