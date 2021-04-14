Банк Уралсиб в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности в МБОУ СОШ №1

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Александр Сорокин рассказал учащимся о различных видах банковских продуктов и услуг и их особенностях, о важности эффективного управления своими средствами, дал практические советы по формированию и грамотному использованию сбережений, а также ответил на вопросы школьников.

- Банк Уралсиб на протяжении многих лет проводит мероприятия для повышения финансовой грамотности среди молодежи. В этом году мы получили предложение МБОУ СОШ № 1 г.Новосибирска принять участие в Неделе мастер-классов для старшеклассников. В ходе таких мероприятий участники получают знания, которые помогают им во взрослой жизни более эффективно распоряжаться своими финансами, - отметил Управляющий филиалом Банка Уралсиб в Новосибирске Александр Сорокин.