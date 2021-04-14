В Новосибирске троллейбус провалился в яму на дороге

В Новосибирске троллейбус провалился в асфальт. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске троллейбус № 29К застрял в дорожной яме и не смог везти пассажиров. Он провалился в асфальт на улице Ватутина. Информация об инциденте появилась в соцсети во вторник, 13 апреля.

— На улице Ватутина у АЗС троллейбус маршрута №29К провалился в текстуры и не сможет доставить пассажиров до пункта назначения, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

Комментаторов поста ситуация возмутила, но не удивила. По их словам, большая часть городских дорог находится в ужасном состоянии: в огромных ямах застревает общественный транспорт, а водители легковушек ломают в них свои автомобили.

— Скоро все мы туда провалимся.

— Я сегодня на Бетонном переезде в такую яму провалился! Побоялся, что бензобак пробил. Причем недавно ее не было! С каждым днем все больше и больше проваливаются авто!

— Фуры проваливаются, автобусы проваливаются, машины проваливаются. Это когда-нибудь закончится, нет? Это что за испытание дорогами? — негодуют подписчики группы.

Горожане призвали ответственные службы лучше следить за состоянием городских дорог и наконец привести их в порядок.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в огромной яме в Октябрьском районе Новосибирска застряла иномарка, а также о том, что на улице Мира несколько водителей сломали машины, влетев в глубокую лужу. Что касается троллейбуса, это не первый казус, который происходит с этим маршрутом: на днях у рейса № 29К отказали тормоза: водитель наехал на бордюр, чтобы избежать аварии.

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