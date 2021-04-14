Пробки в Новосибирске 14 апреля 2021 года достигли 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 апреля 2021 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Также движение затруднено по улицам Петухова и Хилокская. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейная, Титова, Немировича-Данченко. Сложно проехать по улицам Ватутина и Новогодняя. Заторы наблюдаются на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета.

Движение в сторону правого берега также затруднено: пробка сковала Октябрьский мост. На правом берегу заторы наблюдаются на улицах Большевистской, Гурьевской, Кирова и Бориса Богаткова. Также в пробку попали водители на улице Автогенная.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 14 апреля, достиг 7 баллов.

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