Пробки в Новосибирске 14 апреля 2021 года достигли 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 14 апреля 2021 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Также движение затруднено по улицам Петухова и Хилокская. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Троллейная, Титова, Немировича-Данченко. Сложно проехать по улицам Ватутина и Новогодняя. Заторы наблюдаются на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета.
Движение в сторону правого берега также затруднено: пробка сковала Октябрьский мост. На правом берегу заторы наблюдаются на улицах Большевистской, Гурьевской, Кирова и Бориса Богаткова. Также в пробку попали водители на улице Автогенная.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 14 апреля, достиг 7 баллов.
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