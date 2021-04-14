Погода в Новосибирске на 14 апреля 2021 года: воздух прогреется до +15

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске 14 апреля 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 14 апреля 2021 года будет по-весеннему теплой, но ветреной: днем воздух местами прогреется до +15 градусов, а порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Такой прогноз на сутки дает «Западно-Сибирский УГМС».

— Днем будет преимущественно без осадков, однако по северо-востоку местами возможны небольшие дожди. Утром при прояснениях ожидаются туманы, в отдельных районах гололедица. Температура воздуха днем составит +5, +10, местами до +15 градусов. Ветер будет дуть западный: его порывы составят 6-11, местами до 16 метров в секунду, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода», днем температура воздуха составит +6, +8 градусов, ночью опустится до +3, +5 градусов. Будет дуть западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755-761 миллиметров ртутного столба.

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