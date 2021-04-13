Депутаты обсудили пропускную способность новосибирских улиц

Маис Мамедов. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Председатель комитета Заксобрания по транспортной политике Майис Мамедов акцентировал, что перед заседанием члены комитета подробно изучили ситуацию с движением транспорта по улицам Новосибирска. Это позволило наметить перспективные направления в мероприятиях для повышения пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения. На совещаниях с участием депутатов Заксобрания, представителей мэрии и Правительства области были приняты конкретные решения, вынесенные для обсуждения на заседание комитета.

Заместитель мэра доложил, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска обратился в ГИБДД о выделении дополнительных строевых подразделений для контроля соблюдения правил дорожного движения. Чтобы дисциплинировать водителей, в городе также требуется установить дополнительные комплексы фотовидеофиксации. Для увеличения пропускной способности улиц изменены фазы работы светофоров на перекрестке улиц Нарымская и Дуси Ковальчук, на площади Труда с площади Энергетиков будет увеличена фаза зеленого сигнала. Принимаются решения по изменению геометрии перекрестков, ограничению движения грузового транспорта, дооборудованию улиц светофорами.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания региона Валерий Ильенко констатировал:

- Жители Новосибирска жалуются на неудовлетворительное содержание и состояние дорог. Мы всесторонне поддержим все инициативы, чтобы исправить положение! Уже подвижки есть, но это такая маленькая доля… Для меня так до конца остается непонятным вопрос по запуску асфальтных заводов. Необходимо менять ситуацию сегодня, а не завтра.

- Результата работы недостаточно, – точка зрения депутат Александра Барсукова. - Надо регулировать не отдельные светофорные объекты, а систему в целом.

Как отметил председатель транспортного комитета Заксобрания Майис Мамедов, в настоящее время между комитетом, Минтрансом и мэрией Новосибирска достигнуто соглашение о координации действий в направлении выработки и принятия мер, направленных на повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения.

- Но без реформы, без управленческих решений будет сложно, - отметил он. - Остроту проблемы надо снимать. Намечено много разных дел, но мы должны четко видеть, кто исполнитель, когда срок выполнения работ. На ближайшем выездном заседании комитета мы рассмотрим, как меняется ситуация.