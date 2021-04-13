Под Новосибирском «Жигули» влетели в вагон поезда: два человека погибли, один пострадал

Под Новосибирском два человека погибли в ДТП на железнодорожных путях. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском два человека погибли в ДТП на железнодорожных путях. Авария случилась вечером 13, апреля, в районе поселка Красноармейский.

— В районе поселка Красномайский седан ВАЗ-2105 на большой скорости залетел под стоящий на путях вагон. От удара Пятерка превратилась в груду металла, застряв под секцией поезда, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Авария случилась вечером 13, апреля, в районе поселка Красноармейский. Фото: "АСТ-54"

В Госавтоинспекции по Новосибирской области пояснили, что в результате произошедшего два человека погибли, а еще один — получил травмы:

— Около 22:00 в селе Верх-Тула на железнодорожном переезде в районе железнодорожной платформы «3307-й километр» водитель автомобиля ВАЗ-2105, ехавший по технологической дороге, совершил наезд на стоящий товарный вагон, — пояснили в ведомстве. — В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи и представители железной дороги.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекции по Новосибирской области

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