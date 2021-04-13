Депутаты раскритиковали состояние трамвайных остановок в Новосибирске

Важную проблему озвучил первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Важную тему поднял первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Но напомнил, что 30 марта исполнился ровно год со дня трагической смерти журналиста, телеведущего Антона Лучанского, которого во время выхода из трамвая сбил нетрезвый лихач.

- Я сам хожу пешком и ежедневно наблюдаю эту вакханалию. Люди выходят из трамвая, а мимо гонят авто, которые в большинстве даже не притормаживают. Гонят сквозь остановку, сквозь людей. Остановки трамвая на данный момент – места повышенной опасности. Давайте подумаем, что сделать? Может быть, поставить светофоры, чтобы они останавливали этих преступников (я по-другому не могу сказать)? Чего ждем? Когда убьют еще кого-то? Или покалечат? Нужно, чтобы в ближайшие год-два вопрос был купирован. Чтобы люди выходили на хорошо оборудованную остановку без страха остаться калекой на дороге, - возмутился Андрей Панферов.

Текущую ситуацию с трамвайными остановками в Новосибирске пояснил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов. Из 251 остановочных пункта трамвая 115 расположены на проезжей части.

- В 2020 году мы провели работу по обустройству 14 платформ трамвая, проанализировали все остановочные пункты. Определены для первоочередных мероприятий 70 остановочных пунктов», – сообщил Олег Клемешов. По словам вице-мэра, в этом году запланировано обустройство 18 посадочных платформ. Чтобы решить проблему, целесообразно было бы принятие программы, - высказал свое мнение чиновник.

Депутат Сергей Титков поинтересовался, войдет ли в число 18 запланированных к обустройству трамвайных платформ остановка на ул. Богдана Хмельницкого, где произошла трагедия. Оказалось, нет: из-за отсутствия технической возможности. Предложение было сформулировано сразу же.

- В 2020 году в дорожный фонд области поступило 1 млрд 400 млн рублей – сумма штрафов за нарушение ПДД. Давайте хотя бы 50% этих средств направим на обеспечение безопасности – употребим их на создание пешеходных переходов, светофорные объекты, оборудование остановок трамвая, - предложил Сергей Титков.

На вопрос председателя комитета Майиса Мамедова о сумме, необходимой на обустройство одной остановки, вице-мэр не ответил, сославшись на то, что объем работ на остановках разный: где-то можно просто установить перильные ограждения, сделать платформу и тем ограничиться, а где-то нужно менять геометрию дороги.

- Если в Новосибирске 101 остановка выходит на дорогу, а за 2021 год сделаем 18 штук, получается, что нужно еще 5 лет, чтобы устранить проблему? – заключил Майис Мамедов. – Вряд ли новосибирцев устроит такой вариант. Надо придать системный характер решению. В течение года–полутора этот вопрос мы должны закрыть- .