«Если это не уберут, мы задохнемся»: в селе под Новосибирском на дорогу выбросили мешки со свиными шкурами

В селе Марусино кто-то выбросил прямо на дорогу кучу мешков со свиными шкурами. Фото: Ольга Червякова

В селе Марусино в Новосибирской области кто-то выбросил прямо на дорогу кучу мешков со свиными шкурами. Отходы лежат около проезжей части уже несколько суток.

— Появился этот кошмар у нас в ночь с субботы на воскресенье. То есть, уже третьи сутки это все тут лежит. Пока еще на улице прохладно, но вот в пятницу обещают потепление сильное, и если это все не уберут, мы тут задохнемся просто, — пояснила КП-Новосибирск жительница села и активистка Ольга Червякова. — Причем, откуда тут это все могло взяться, мы не знаем, у нас в деревне нет таких крупных фермерских хозяйств. Тут еще кроме свиных шкур много книг и некоторые документы.

Отходы лежат около проезжей части уже несколько суток. Фото: Ольга Червякова

По словам сибирячки, несанкционированные свалки разного рода для их села — настоящая проблема. Сейчас, по поводу мешков со свиными шкурами, Ольга уже обратилась в администрацию Новосибирского района.

— В администрации мне сообщили, что направили сообщения в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и полицию, — пояснила сибирячка.

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