«Думал — это покушение»: выживший пешеход рассказал, как в него влетел BMW X5 на Красном проспекте

Пострадавший пешеход, которого сбил «БМВ» в центре Новосибирска, рассказал об аварии. Фото: предоставлено героем материала
Пострадавший пешеход, которого сбил «БМВ» в центре Новосибирска, рассказал об аварии. Напомним, ДТП произошло вчера, 12 апреля на пересечении на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина. BMW X5, пытаясь проскочить на желтый сигнал светофора, столкнулся еще с двумя иномарками, сбил двоих мужчин и врезался в стеклянную стену офиса на первом этаже здания.
— Я не помню, как именно все это произошло, все случилось очень быстро. Я помню только, как шел по улице Сибирская, перешел Советскую и все, очнулся уже в больнице, — рассказал КП-Новосибирск Сергей, пострадавший в аварии. — Он меня чуть не убил, я даже подумал, что это — покушение.
«БМВ» врезался в стеклянную стену офиса на первом этаже здания. Фото: предоставлено героем материала
Напомним, в результате ДТП пострадали всего три человека. 35-летнего сибиряка доставили в больницу с предварительным диагнозом: закрытый перелом средней трети бедра, сотрясением головного мозга и рваной раной головы, а 30-летнего пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытым переломом 4, 5 ребра. В результате ДТП также пострадала пассажирка ВМW X3 у которой предварительно диагностировали сотрясение. Водители автомобилей не пострадали.
— Я бы хотел получить компенсацию за случившееся. И вообще, хочется, чтобы у него машину отобрали в назидание, — пояснил пострадавший сибиряк.
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