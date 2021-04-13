«Людей она совсем не боится»: в деревне под Новосибирском заметили дикую лису

В деревне Чупино в Новосибирской области жители сфотографировали дикую лису. Фото: предоставлено героем материала

В деревне Чупино в Новосибирской области жители сфотографировали дикую лису, которая вышла на дорогу. По словам сибиряков, животное абсолютно не боится людей.

— Мы выезжали на машине из деревни, и заметили там эту лису. Было все вечером 3 апреля. Она там шла возле дороги, но когда мы притормозили, она тоже остановилась. Выходить из авто мы не рискнули, только сфотографировали ее из окна и поехали дальше, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, чей муж живет в этой деревне. — Судя по тому, как она себя вела, и по тому, что она совершенно не боялась людей, могу предположить, что она больная. Очень надеюсь, что хотя бы не бешеная.

По словам сибирячки, в их деревне лисы появляются часто, так что этим местных жителей уже не удивишь. Особенно часто плутовок замечают осенью и весной, когда они забредают к людям в поисках пищи и даже нападают на домашнюю птицу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об еще одном инциденте, произошедшем в этой же деревне в марте. Тогда дикая лиса пробралась на участок к сибиряку и загрызла домашнего щенка.

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